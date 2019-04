Licht geblesseerde Wijnaldum ziet vanaf de bank Liverpool winnen van Porto

Georginio Wijnaldum dit jaar in actie tegen Leicester City. FOTO: EPA

Het Liverpool van Georginio Wijnaldum heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de Champions League. Op het eigen Anfield werd Porto met 2-0 verslagen in de eerste kwartfinalewedstrijd. Dit gebeurde echter zonder de oud-Feyenoorder.

Wijnaldum kampt met lichte rugklachten en bleef daarom negentig minuten op de bank. Tot dit duel stond hij alle Champions Leauge-duels in de basis en werd hij één keer gewisseld.

Namens Liverpool scoorden Naby Keïta en Roberto Firmino al in het eerste half uur. De return in Portugal is volgende week.