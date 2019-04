Onderzoek naar onrust na wedstrijd VVV-Feyenoord

VVV-Venlo wil maatregelen nemen om overlast van uitsupporters in thuisvakken in de toekomst tegen te gaan. Afgelopen weekend zaten grote groepen Feyenoordsupporters in de thuisvakken van stadion De Koel in Venlo. Na afloop van de wedstrijd tussen beide clubs was de sfeer rondom het stadion onrustig en waren diverse opstootjes.

Volgens de politie ontstonden de ongeregeldheden door de vermenging van supporters van beide clubs. Om de orde na de wedstrijd te herstellen, werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet. Daarbij werd een ME-agent geslagen door een supporter. Deze persoon is nog niet aangehouden. Wel zijn in totaal vier supporters opgepakt voor onder meer belediging en opruiing. Een Feyenoordfan die een rookpot afstak in het stadion, zit ook vast. Van welke club de andere aangehouden mensen supporter zijn, is niet duidelijk.

Volgens de Venlose club is de aanwezigheid van Feyenoordsupporters op de thuisvakken te verklaren doordat de club door het hele land fans heeft. "Die fans kunnen in hun eigen regio een clubcard aanvragen, in dit geval bij VVV-Venlo, maar toch voor de bezoekende club zijn. Het gaat dan om enkelingen. Dit is niet wenselijk, maar voor de club niet te controleren."

Regionale amateurclub

Na onderzoek van VVV blijkt dat de grote groepen Feyenoordsupporters die op de thuistribune zaten, kaartjes hebben weten te bemachtigen via een regionale amateurclub. Die club heeft een samenwerkingsverband met VVV-Venlo en heeft de tickets doorgestuurd naar Feyenoordsupporters, die vervolgens georganiseerd naar Limburg zijn afgereisd.

"Nu de club boven water heeft hoe de gang van zaken is geweest, kunnen passende maatregelen worden getroffen om ernstige overlast in de toekomst tegen te gaan", laat VVV weten. Welke maatregelen dat precies zijn, is nog niet duidelijk.

De directie van VVV heeft inmiddels een 'goed gesprek' gevoerd met de leiding van de betreffende amateurclub. "Het volledig uitsluiten van fans van de tegenstander op andere plaatsen dan het uitvak, zal echter ook in de toekomst niet te realiseren zijn", besluit de club. De burgemeester van Venlo, het Openbaar Ministerie, de politie en VVV-Venlo zullen op korte termijn de ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd evalueren.