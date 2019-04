Te weinig argumenten voor overkapping of tunnel A16 bij Zwijndrecht

Een overkapping of ondertunneling van de A16 bij Zwijndrecht is niet realistisch. Dat zei wethouder Jos Huizinga dinsdagavond na de presentatie van ingenieursbureau Royal Haskoning, die de haalbaarheid van een overkapping heeft onderzocht. De aanleg van een tunnel of overkapping heeft geen prioriteit bij het Rijk, zegt de Zwijndrechtse wethouder.

Al meer dan tien jaar wordt in de Zwijndrechtse gemeenteraad gesproken over een overkapping van de snelweg. Vorig jaar vroeg de gemeenteraad opnieuw om een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. De partij Algemeen Belang Zwijndrecht hoopte dat het met een overkapping mogelijk zou worden om dichter bij de A16 huizen te bouwen.

Uit onderzoek blijkt dinsdagavond dat de kosten van de aanleg van een overkapping, een tunnel of verdiepte weg oplopen van enkele tientallen tot honderden miljoenen euro's. De onderzoekers constateerden dat het lastig zal zijn om de Rijksoverheid te overtuigen het merendeel van de kosten voor haar rekening te nemen.

Het ontbreekt Zwijndrecht aan goede argumenten richting Den Haag, zegt onderzoeker Martijn Bijl. "De bereikbaarheid speelt dan een grote rol, maar ook de leefbaarheid van het gebied, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. In Zwijndrecht is er op dat gebied niet echt een probleem. Wat bereikbaarheid betreft: Zwijndrecht staat niet in de file top 50."

Op basis van het onderzoek vindt wethouder Jos Huizinga een lobby naar Den Haag voor een overkapping of een tunnel zinloos. "Dan zal Den Haag zeggen: 'als jullie dat willen, dan betalen jullie dat toch zelf in Zwijndrecht'. Maar dat gaat ons natuurlijk de pet te boven."

De Zwijndrechtse wethouder ziet wel mogelijkheden in de toekomst als de verkeersdrukte op de A16 is toegenomen. In samenwerking met buurgemeenten en andere partijen staat Zwijndrecht dan sterker om in Den Haag om een oplossing te vragen, denkt Huizinga. "Dan moet je overleg gaan plegen met gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Dan kunnen we samenwerken om de doorstroming beter te maken", zegt hij.