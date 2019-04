PKC maakt zich op voor korfbalfinale: 'We kunnen hem met vertrouwen tegemoet zien'

Laurens Leeuwenhoek: 'We zijn goed in vorm en hebben dat laten zien'

Voor het eerste in drie jaar staan de korfballers van PKC weer in de zaalfinale van de korfbal league. Zaterdag is in een uitverkochte Ziggo Dome Fortuna/Delta uit Delft de tegenstander. Volgens trainer Daniël Hulzebosch kan zijn Papendrechtse ploeg de finale met vertrouwen tegemoet zien.

''De ploeg is er hopelijk klaar voor en daar heb ik veel vertrouwen in,'' zegt de trainer. ''We hebben een mooi seizoen gedraaid en het is nu het belangrijkste dat we de vorm van de laatste weken vasthouden.''

Ook Laurens Leeuwenhoek heeft vertrouwen in een goede afloop. ''Ik denk dat we goed in vorm zijn als ploeg en dat laten we zien de laatste weken.'' Tegenstander Fortuna/Delta eindigde als vierde in de reguliere competitie en rekende verrassend in twee duels af met het Sassenheimse TOP dat de laatste drie titels pakte. ''Fortuna/Delta heeft sterke spelers, zowel in de verdedigende als in de aanvallende rebound. In het laatste gedeelte van de competitie waren ze niet heel goed. Ze staan er op het moment dat het moet.''

Suzanne Struik

Voor de dit jaar als internationale gestopte Suzanne Struik is het nog maar de vraag of ze in de basis mag starten. De ervaren kracht begint de laatste weken op de bank. ''In het slot van de competitie heb ik wat pech gehad door een blessure. De andere meiden deden het goed en daardoor startte ik op de bank in de play-offs. Ik ben volledig fit en was het niet helemaal eens met die keuze.''

Struik is er nog niet uit of ze ook volgend jaar speelster is van PKC. ''Ik heb twijfels, maar het verloop van de finale heeft geen invloed op mijn keuze. We hebben afgesproken dat ik er de komende weken over na ga denken.''

In de video's hierboven zijn de gesprekken met Daniël Hulzebosch, Laurens Leeuwenhoek en Suzanne Struik volledig te bekijken. De finale is zaterdag om 16.00 uur.