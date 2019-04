Benzineprijzen hoogste in vijf jaar

De benzine- en dieselprijzen aan de pomp blijven stijgen. De landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 is nu 1,80 euro. De laatste keer dat de benzineprijs zo hoog was, is precies vijf jaar geleden. Voor een liter diesel is de adviesprijs nu 1,46 euro.

Sinds begin dit jaar is benzine zo'n 20 cent per liter duurder geworden. De prijs voor diesel nam in dezelfde periode met ongeveer 10 cent toe. De stijging loopt nagenoeg in lijn met de sterk gestegen olieprijs. Een vat ruwe (Brent-)olie kost op dit moment ruim 70 dollar, wat zo'n 23 procent meer is dan in het begin van het jaar.

De olieprijs is zo hoog doordat de OPEC-landen minder olie zijn gaan produceren. Ook spelen sancties tegen Iran en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten een belangrijke rol. Analisten verwachten dat de olieprijs niet snel weer zal dalen.

200 euro duurder

Volgens Paul van Selms van United Consumers, dat dagelijks de landelijke adviesprijs samenstelt op basis van de prijzen van de grootste oliemaatschappijen, betekenen de prijsstijgingen dat een gemiddelde automobilist per jaar bijna 200 euro meer kwijt is als hij benzine tankt.

Records worden nog niet gebroken. Automobilisten betaalden in oktober 2012 voor een liter Euro95 bijna 1,90 euro. Een liter diesel kostte toen 1,55 euro, wat in beide gevallen nog altijd bijna 10 cent meer is dan nu.