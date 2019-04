Tiny Bauhaus landt in Rotterdam

Op het terras van het Nieuwe Insituut in Rotterdam staat tot en met 5 mei een vreemd gebouwtje, zo groot als een container. Het is een tiny Bauhaus, een huisje ter promotie van honderd jaar Bauhaus.

Bauhaus is een van de belangrijkste design- en architectuurstromingen van de vorige eeuw en vooral in Duitsland is er veel te doen rond het jubileum. Om dat te promoten heeft de Nederlandse architect Hans Vermeulen een Tiny Bauhaus ontwikkeld, een voorproefje van de indrukwekkende hoeveelheid Bauhaus erfgoed in Duitsland.

Net als toen is er gebruikgemaakt van innovatieve technieken. Zo komt het recyclebare huisje uit de 3D printer en met een VR-bril kunnen bezoekers de werkkamer van Walter Gropius bekijken.

Met een oppervlakte van acht vierkante meter speelt dit ontwerp ook in op de ‘tinyhouse’-trend als bewuste ontwikkeling van leefruimtes in grote steden, wat aansluit bij de maatschappelijke idealen van het Bauhaus.

Vanaf donderdagmiddag 11 april is het huisje gratis toegankelijk voor publiek tijdens de openingstijden van het nieuwe Instituut. Na Rotterdam wordt de Europese tournee vervolgd naar onder meer Barcelona, Marseille, Wenen, Praag, Boedapest en Kopenhagen.