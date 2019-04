Groen dak? De gemeente heeft er geld voor over

Rotterdammers kunnen 15 euro per vierkante meter subsidie krijgen als ze hun dak vergroenen. Het geld komt van de gemeente, die de komende jaren twintig hectare extra groen in de stad wil.

Niet alleen particulieren moeten daaraan meehelpen. Ook bedrijven en schoolpleinen zouden groener moeten worden. Groene daken helpen bij het verkoelen van gebouwen en zijn gunstig voor de waterberging, zodat riolen worden ontlast.

Wethouder Wijbenga van Buitenruimte heeft 12,5 miljoen euro uitgetrokken om de plannen te realiseren.

De subsidie is wel een stuk minder dan negen jaar geleden. Toen was een groen dak de gemeente nog dertig euro per vierkante meter waard.