Basketbalclub Dutch Windmills failliet

De Dutch Windmills (in het wit) eerder dit seizoen nog in actie tegen Feyenoord Basketball.

De Dutch Windmills zijn failliet en stoppen per direct. De Dutch Basketball League laat via de officiële website weten, dat de Dordtenaren er niet in geslaagd zijn om de financiële huishouding voor 10 april op orde te krijgen. Afgelopen zaterdag werd nog bekend dat de Windmills in Jack's Casino een nieuwe sponsor hadden gevonden.