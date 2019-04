Feyenoord Academy krijgt opnieuw internationale status

Voor het vijfde seizoen op rij heeft de Feyenoord Academy de status van Internationale Voetbalacademie gekregen. Deze status is de hoogste die de KNVB aan een Nederlandse jeugdopleiding toe kan kennen.

De bond heeft deze status verleend na een analyse vanuit de KNVB zelf en door onafhankelijke experts. "Het behouden van de hoogste kwalificatie is erkenning voor onze werkwijze", laat manager Feyenoord Academy Raymond van Meenen via de officiële clubkanalen weten.

"Met de aanbevelingen op zak blijven we diverse aspecten op Feyenoord Academy de komende jaren verder verbeteren, zodat we net als de afgelopen jaren talentvolle spelers blijven afleveren aan Feyenoord 1. Want de doorstroming naar de hoofdmacht, dát blijft ons belangrijkste doel en enige graadmeter", besluit Van Meenen.