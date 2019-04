Dordtse wethouder over faillissement Dutch Windmills: 'Geven geen geld aan professionele sportorganisaties'

Dordtse wethouder Stam over faillissement Dutch Windmills: 'Geven als gemeente geen geld aan professionele sportorganisaties'

Met het faillissement van de Dutch Windmills verliest Dordrecht een basketbalploeg op het hoogste niveau van Nederland. De Windmills hadden een enorm financieel tekort, waarbij het volgens de Dutch Basketball League onverantwoord was om de Dordtenaren nog door te laten spelen.

"Dat is ontzettend jammer, Dordrecht ziet graag topsport in de stad en de ploeg was zichzelf echt op de kaart aan het zetten", vertelt Wethouder Sport Marco Stam. "Wij hebben als gemeente aan de zijlijn gestaan. Financieel waren er te veel schuldeisers waardoor ze nu omvallen."

"De gemeente Dordrecht heeft het standpunt dat professionele sportorganisaties niet financieel ondersteund worden", gaat Stam verder. "Dat neemt niet weg dat wij in de ondersteunende faciliterende rol genoeg hebben gedaan voor de Windmills. Maar echt financiële bijdragen in het tekort zijn gewoon niet bespreekbaar."

Bekijk hierboven het volledige interview met Marco Stam.