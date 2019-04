Feyenoord-doelman Ramón ten Hove naar FC Dordrecht

Ramón ten Hove speelt volgend seizoen voor FC Dordrecht. De 20-jarige doelman wordt door Feyenoord voor één seizoen verhuurd. Momenteel is Ten Hove mede door de blessure van Justin Bijlow de derde keeper bij Feyenoord.

Ten Hove heeft in de Kuip nog een contract tot de zomer van 2021. De doelman uit Spijkenisse begon bij vv Hekelingen en speelde tot 2011 in de jeugd van Excelsior.

Ten Hove kwam tot nu toe alleen nog voor Jong Feyenoord in actie al zit hij wel regelmatig op de bank bij het eerste. Omdat Feyenoord, dat een samenwerkingsverband heeft met FC Dordrecht, de doelman ritme wil op laten doen bij Dordrecht is er aan de Krommedijk geen plaats meer voor Bryan Janssen. Zijn contract werd in Dordrecht dan ook niet verlengd.