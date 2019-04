Waar tank je het goedkoopst in de regio Rijnmond?

Mensen die zo goedkoop mogelijk willen tanken in de regio, moeten naar Brielle of Dirksland. Firezone Brielle en Leo's tankservice in Dirksland hanteren de laagste prijzen voor een liter Euro 95, namelijk 1,61 euro.

Dat blijkt uit een vergelijking woensdagmiddag op de website Brandstof-Zoeker.nl. Eén cent duurder is onder meer de Esso op de Vaanweg in Rotterdam-Zuid, Firezone in Heinenoord, Berkman in 's-Gravendeel en de Avia in Zwijndrecht.

De benzine- en dieselprijzen aan de pomp blijven stijgen. De landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 is nu 1,80 euro. De laatste keer dat de benzineprijs zo hoog was, is precies vijf jaar geleden. Voor een liter diesel is de adviesprijs nu 1,46 euro. Nederland behoort daarmee tot één van de duurste landen wat betreft brandstof.



Tips

Op een oproep op de Facebookpagina van RTV Rijnmond waar nog goedkoop getankt kan worden in de buurt, wordt massaal gehoor gegeven. Verschillende mensen adviseren te gaan tanken bij de Makro, waar de prijzen al gauw 5 tot 6 cent lager zouden liggen dan bij andere tankstations. Ook Orangegas in Capelle aan den IJssel wordt getipt.

Voor automobilisten die richting België of Duitsland rijden, loont het om de grens over te gaan en daar de tank vol te gooien. In België ligt de adviesprijs namelijk momenteel op 1,46 euro voor een liter Euro95; in Duitsland is dat 1,40 euro. Ook tippen mensen om niet te tanken bij pompstations langs de snelweg. Deze hanteren over het algemeen hogere prijzen dan (onbemande) tankstations in de plaatsen zelf.

De dag waarop je tankt, kan ook nog verschil maken. Meerdere pompen in de regio hebben op bepaalde dagen een speciaal actietarief. Uit de reacties op Facebook blijkt dat onder meer te gelden voor de Shell op de Vlaardingerdijk in Schiedam en bij de verschillende pompen van Tango in de regio.