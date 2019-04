Arrestatieteam in actie in Rotterdam-Zuid

Leden van een arrestatieteam hebben dinsdagavond zeker twee mensen opgepakt in de Zaadakkerstraat in Rotterdam-Zuid. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie.

De arrestaties vonden op straat plaats en zouden in opdracht van de recherche in Rotterdam zijn gedaan. Een woordvoerder van de politie in Rotterdam kon niets zeggen over de achtergronden van de arrestaties.

Een buurtbewoner filmde de actie van het Arrestatieteam en zegt dat er zeker vier mensen geblinddoekt zijn afgevoerd. De arrestaties waren tussen 20:15 uur en 21:00 uur.