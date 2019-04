Sportfilmfestival Rotterdam: racende paarden, zwoegende knechten en een enfant terrible uit de tenniswereld

Dave Andriesse over de vijfde editie van het Sportfilmfestival in Rotterdam

Wat hebben knechten van een wielerpeloton tijdens de Giro d'Italia van 2015 en een race met wilde paarden in Mongolië met elkaar gemeen? 1) er zijn mooie films over gemaakt. 2) de producties zijn te zien op het vijfde Sportfilmfestival, dat de komende dagen in Lantaren/Venster in Rotterdam wordt gehouden.

Het is alweer de vijfde editie van het festival, waarop het draait om zaken als spierkracht, winnen en verliezen. Festivaldirecteur Dave Andriesse is er helemaal klaar voor.

De film over de paardenrace in Mongolië en de wielrenners tijdens de Giro horen wat Andriesse betreft tot de toppers, die op het festival te zien zijn.

Over de wielrenfilm Wonderful Losers zegt hij: "De film is van een regisseur uit Litouwen, die niet uit de wielersport komen. Hij volgt de waterdragers uit het peloton. De mannen die altijd drinkbussen moeten halen voor de kopman. Of een wiel moeten afstaan als er materiaalpech is. Die altijd de valpartijen meemaken, want die gebeuren nou eenmaal achterin het peloton. Je ziet de doffe ellende en wat voor averij die mannen oplopen. En dat ze in hun anonieme hotelkamertjes liggen te slapen als de rest al lang gehuldigd en gebalsemd is."

Een film die hij ook zeker aanraadt is In the Realm of perfection, over de legendarische tennisser John McEnroe. "Het enfant terrible", zegt Andriesse. "Maar ook: het fenomeen."

Naast films zijn er ook talkshows, waarin dit jaar onder anderen ex-wielrenner Jan Jansen, cabaretier Erik van Muyswinkel en voormalig topschaker Hans Böhm te gast zullen zijn.

TV Rijnmond zendt woensdagavond om 18:45 uur een vooruitblik op Sportfilmfestival uit. Met onder anderen programmamaker Wilfried de Jong, ex-profbokser Don Diego Poeder en filmkenner Paul Verspeek.