Enorme muurschildering langs A15 bijna klaar

De afbeelding verwijst naar de (historische) elementen van de gemeente. Het kunstwerk moet aan automobilisten iets van Sliedrecht laten zien, zowel van de baggergeschiedenis als van de natuur.

"Het is een mooie klus, maar veel lawaai en daarom niet echt gezond om in te werken", zei Collin woensdagochtend op Radio Rijnmond.

De kunstenaar begon een paar weken geleden met de monsterklus. Hij is bekend van street art-projecten in onder meer Rotterdam. Ook heeft hij eerder enorme kunstwerken gemaakt in de Verenigde Staten, Duitsland en België.

Als het project aanslaat, worden meer geluidschermen langs snelwegen in de Drechtsteden beschilderd.