Extra controles in Rotterdamse haven na ramp containerschip Zoë

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert extra of zeeschepen in de Rotterdamse haven hun containers goed vastzetten. Aanleiding hiervoor is de ramp met de MSC Zoë, die begin dit jaar ten noorden van de Waddeneilanden 342 containers verloor.

De komende tien weken worden zeventig containerschepen in Rotterdam gecontroleerd, zei René Putters van de ILT woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het incident. Er wordt specifiek gekeken hoe de containers zijn vastgezet en beladen. Daarbij richt de aandacht zich vooral op containers die het hoogst staan.

De inspectie controleert elk jaar 110 containerschepen. Zo'n drieduizend containerschepen doen de haven van Rotterdam jaarlijks aan. In het reguliere toezicht komt de ILT weinig problemen tegen met het vastzetten van containers. "Maar we willen nu toch kijken of sprake is van misstanden of knelpunten bij het vastzetten van containers", besluit Putters.