Bouw drijvend podium The Passion begonnen

De bouw van het drijvend podium voor The Passion is in Dordrecht begonnen. Daarvoor wordt de haven van het Maartensgat vol gelegd met 361 pontons.

"In Den Haag en Amersfoort gebruikten we eerder al een drijvend podium, maar het bijzondere in Dordrecht is, dat er nu ook publiek op komt te staan", zegt Diederick Vette.

De technisch producent van The Passion spreekt van een gewone klus: "zoiets doen we regelmatig. Naast dertig vrachtwagens met pontons voeren we ook hekken en bruggetjes aan."

Kraanmachinist Daan Tas van het Mijdrechtse Van Schie is er al net zo nuchter onder: "het is altijd een beetje passen en meten, maar uiteindelijk moet het lukken. Vrijdagmiddag hopen we klaar te zijn."

De veiligheid van de 3500 tot 4000 toeschouwers, die op de pontons komen, is volgens Peter de Vet van de gemeente Dordrecht gegarandeerd. "Alles is door diverse partijen doorgerekend."

"Vergeet niet dat deze pontons door de genie van het leger gebruikt werden om tijdelijke bruggen te bouwen. Daar reden tanks overheen. Veiliger dan dit kan het volgens mij niet."