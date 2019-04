Shishalounge Villa Blanca kan weer open

Shishalounge Villa Blanca aan de Schiedamseweg in Rotterdam kan weer open. De bestuursrechter heeft vastgesteld dat de vergunning ten onrechte was ingetrokken.

Burgemeester Aboutaleb weigerde de vergunning, omdat exploitant Saïd el Metalsi enkele veroordelingen op zijn naam had staan. Het ging om het bezit van een (verboden) mesje in een creditcard en mishandeling.

De rechter wijst erop dat beide misdrijven niets te maken hebben met de horecagelegenheid. Ook zijn ze gepleegd voordat El Metalsi Villa Blanca opende. Daarna heeft hij geen strafbare feiten meer gepleegd.

De shishalounge was in december doelwit van een aanslag. De gemeente Rotterdam benadrukte tijdens de rechtszaak dat de beslissing over de vergunning daar los van stond en louter te maken had met het verleden van de exploitant.

Saïd el Metalsi zegt "ongelooflijk blij" te zijn met de beslissing van de rechter. Hij weet nog niet wanneer Villa Blanca weer open kan.