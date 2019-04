Op de barricaden voor je internetprovider: "xs4all moet blijven"

"XS4ALL moet blijven", staat op spandoeken, op t-shirt. De aandeelhouders die zich melden voor een vergadering, hebben de keuze tussen twee poorten om naar binnen te gaan. De ene poort kleurt wit en er staat boven: KPN, bonussen zonder winst. De andere poort is knalgeel in de kleur van XS4ALL, en er staat boven winst zonder bonussen. De actievoerders verwijzen naar de recent uitgekeerde bonussen terwijl het telecombedrijf kampt tegenvallende cijfers.

Een aantal klanten heeft een paar aandelen gekocht en verschaft zich triomfantelijk toegang tot de aandeelhoudersvergadering door de knalgele poort. "Ik heb speciaal voor deze gelegenheid vijf aandelen gekocht à €2,50 per stuk en zo kom ik binnen bij KPN en dat geeft me stemrecht al ben ik maar een hele kleine aandeelhouder", zegt een klant vanaf het begin van XS4ALL in 1993.

"Dit is niet zomaar een internetprovider. Dit is een strijder voor een open, vrij en veilig internet voor iedereen met oog voor privacy", antwoordt Gerdien Dalmulder van het actiecomité waarom klanten zelfs bereid zijn de barricaden op te gaan voor hun internetprovider. Volledig opgaan in KPN is klanten een doorn in het oog. "Dat zou een ramp zijn", zegt een demonstrant. "XS4ALL is de beste voor veiligheid, de beste voor privacy en de beste voor betrouwbaarheid."

XS4ALL is opgericht in 1993, begin deze eeuw ingelijfd bij KPN om als zelfstandige dienst te kunnen bouwen aan sneller internet. Nu wil het telecombedrijf de aparte takken opheffen en alles onder één naam verder.

Onder druk van de ondernemingsraad van XS4ALL die met een rechtsgang dreigt, en wellicht ook vanwege het aanhoudende protest van klanten, heeft KPN vandaag naar buiten gebracht te werken aan een 'alternatief' om XS4ALL toch te laten blijven voortbestaan. Of dat een verkoop of een autonome positie binnen KPN betekent, daarover willen het telecombedrijf en de ondernemingsraad niets zeggen.