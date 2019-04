Rotterdamse met dochter van 5 maanden vast in Turkije

Een Nederlandse vrouw uit Rotterdam zit sinds afgelopen vrijdag in een cel in Turkije, samen met haar dochtertje van 5 maanden. Dat meldt de NOS.

De vrouw wilde na een bezoek aan Istanbul terugvliegen naar Nederland, toen ze op de luchthaven werd aangehouden. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie.

De 31-jarige Rotterdamse is in Istanbul verhoord. In de tenlastelegging staat dat zij medevoorzitter was van de vereniging Demned, de raad van gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland. Dat is een organisatie die volgens het Turkse Openbaar Ministerie banden onderhoudt met de Koerdische terreurbeweging PKK.

De vrouw ontkent de PKK-banden. In een verslag van het verhoor zegt zij dat de vereniging legaal is in Nederland en zich bezighoudt met culturele activiteiten, zoals dans- en taallessen.

De Rotterdamse was als vertegenwoordiger van de Koerdische gemeenschap in 2015 en 2016 betrokken bij gesprekken tussen burgemeester Aboutaleb en verschillende Turkse en Koerdische groepen in de stad.