Onderzoek naar kleiner Rotterdam The Hague Airport

"Wij leggen de prioriteit bij het verminderen van hinder. Krimp van de luchthaven is in het kader van milieu- en klimaateffecten niet langer ondenkbaar", schrijft Bokhove in de brief.

De roep om een einde te maken aan de groei van Rotterdam The Hague Airport wordt inmiddels steeds luider. "De aanvliegroutes van de luchthaven gaan over dichtbevolkt gebied en de grenzen wat betreft geluidsoverlast en milieuvervuiling zijn bereikt", zei CDA'er Adri Bom-Lemstra in de provincie daarover eerder.

Vorige maand werd bekend dat het Rotterdamse vliegveld maatregelen gaat nemen om de geluidsoverlast in Schiedam te beperken. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bleek dat de geluidsnorm op één plek in Schiedam met bijna achttien procent werd overschreden.

