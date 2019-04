Mannen overvallen flatbewoner in Rotterdam

Een bewoner van een flat aan de Talmastraat in Rotterdam-Bergpolder is woensdag beroofd door twee mannen. De daders zijn gevlucht.

Het slachtoffer werd aan het begin van de avond aangesproken door twee mannen. Dat gebeurde bij een inpandige garagebox van zijn flat. Hij werd onder bedreiging van een wapen meegenomen naar zijn appartement. De daders gingen er daarna met een onbekende buit vandoor.

De man is lichtgewond geraakt en hoefde niet naar het ziekenhuis. Opmerkelijk is dat hij pas een uur na de overval bij de politie alarm sloeg. De reden daarvan is onduidelijk.