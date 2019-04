KCC degradeert uit de korfbal league

KCC/SO natural is gedegradeerd uit de korfbal leauge. De ploeg uit Capelle verloor het derde en beslissende duel van het Alphense Tempo, nota bene de ploeg van Frist Wip die volgend jaar de trainer is van KCC.

In Alphen leek KCC uit de lopen in de tweede helft met een stand van 11-15 op het bord. Gesteund door het enthousiaste thuispubliek draaide Tempo het duel om en werd het uiteindelijk 21-20. Spannend was het niet in de slotfase omdat KCC vlak voor tijd nog twee punten maakte. Het laatste punt viel een paar seconden voor tijd.