Waarnemend voorzitter Dutch Windmills: 'De wind is ons uit de zeilen genomen'

De Dordtse basketbalclub Dutch Windmills is woensdag uit de competitie gehaald en volgens waarnemend voorzitter Jan Vrencken is hen de wind uit de zeilen gehaald. ''We hadden de competitie af kunnen maken, maar de Dutch Basketball League heeft dit besloten.''

Vrencken vervolgt voor de camera van RTV Rijnmond: ''We hadden de financiële middelen om alle duels uit te spelen en daarnaast waren we op zoek naar nieuwe sponsors voor de verdere toekomst. Dat traject liep tot dinsdagavond en daarin hebben we onvoldoende resultaat gehaald. Het was te kort dag.''

Volgens Vrencken is basketbal in Dordrecht nu geen gesloten boek. ''We moeten nu stoppen, maar we willen niet weg. We gaan onderzoeken of en hoe we een doorstart kunnen maken.''

