TERUGKIJKEN: extra Sportclub Rijnmond tijdens aftrap SportfilmFestival

Voor de vijfde keer staat Rotterdam vijf dagen in het teken van het SportfilmFestival. Het evenement werd woensdagavond afgetrapt op het SS Rotterdam en RTV Rijnmond was erbij met een extra Sportclub Rijnmond.

in de Queens Lounge van het grote schip ontving presentator Ruud van Os prominente gasten die iets te vertellen hadden over mooiste sportfilms en documentaires. Zo vertelde Don Diego Poeder over de film over hem zelf en besprak Wilfried de Jong de wielerdocumentaire 'Wonderful Losers: A Different World'. Ook Hans den Oudendammer, directeur Rotterdam Topsport, en festivalprogrammeur Dave Andriese kwamen aan het woord.

In de video is de volledige uitzending te bekijken.