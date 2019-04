Filmpje van rappende RET-conducteur gaat viral

Een filmpje van RET-conducteur Giovanni Eenig gaat de afgelopen dagen viral op internet en sociale media. De video is al honderdduizenden keren bekeken.

Een paar dagen geleden ontmoette Giovanni in de tram een aantal jongens die op weg waren om een videoclip te maken. Bij het eindpunt van de tram deed Giovanni zijn rap en dat werd door de jongeren gefilmd.

"Ik heb een stukje van mij laten horen, wat ik een beetje kan doen. Ik was gewoon bezig met mijn werk en wilde de jongens een beetje motiveren", zegt Giovanni trots.

Giovanni werkt zes jaar bij de RET als conducteur. Hij vindt het heerlijk werk. Het was liefde op het eerste gezicht.

De RET-medewerker is door het filmpje in een keer bekend geworden en hoopt verder te gaan als artiest. "Al een tijdje ben ik bezig met schrijven en nog eens schrijven. Als ik ontdekt zal worden, heb ik genoeg werk om de studio in te duiken. Echt wel."