Vintagevondsten in de regio: Dordrecht vintagewalhalla

Dordrecht staat bekend om haar prachtige historische binnenstad. En je kunt ook wat van die heerlijke historische sfeer mee naar huis nemen, want er is van alles te koop in de Dordtse winkels met antiek, vintage, kunst en tweedehands spullen. Er zijn tientallen van dit soort zaken in Dordrecht. Kringloopexpert Danny Post uit Schiedam neemt ons mee naar vier adresjes.

We beginnen in de Wijnstraat, waar de zelfbenoemde 'warwinkel' Pandora gevestigd is. De snuffelwinkel is gevestigd in een voormalig theater en is tot de nok toe volgestouwd met allerhande curiosa en antiek. Er is ook een grote boekenafdeling.

Er is zoveel te zien in deze mysterieus donkere winkel dat het een aanslag is op je zintuigen. Danny Post: "Ik heb dat ook hoor, dat ik zo'n volle winkel éven op me moet laten inwerken, anders raak je overprikkeld. Kalm blijven en rustig wennen, dan lukt het wel."



In vitrines staan allerlei verzamelobjectjes: beeldjes, speelgoedjes, glaswerk, bakeliet, sieraden, apparaten: je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen of het staat er. De paadjes tussen de vitrines zijn zo krap dat je er niet met meerdere mensen tegelijk door kan. Een grote rugzak dragen is ook af te raden, want voor je het weet heb je achter je van alles omgegooid.

Achterin de zaak is een stukje ingericht voor oude schoolplaten, met daarop 'educatieve' afbeeldingen die vroeger in de les werden gebruikt om iets te illustreren. Een nieuwsgierig makende blikvanger is een (opgerold) doek van wel drie meter hoog (of breed). Op het labeltje staat: 'Sovjetunie'. Uw verslaggeefster durft niet te vragen of het even uitgerold kan worden. Danny Post raakt de hele tijd verdwaald tussen de boeken.

Buiten komen we even op adem en een stukje verderop vinden we Pandorus. Een soort tweede filiaal. Deze zaak is iets ruimer opgezet en biedt ook ruimte aan meubels en wat meer designerachtige spullen uit de jaren '50, '60 en '70. Het is hier minder donker dan in Pandora. Hier valt op dat er veel marmeren art deco klokken te vinden zijn.

We gruwelen bij een oud waarschuwingsbord met daarop een houtzaag en een hand minus vers afgezaagde duim (bloed!) en in grote donkere letters 'DE KAP STOND TE HOOG'. "Deze poster is bijzonder, je komt zoiets bijna nooit tegen", zegt Danny. "Ze vragen er bijna 100 euro voor maar dat is geen gekke prijs voor zo'n uniek stuk."



Door naar de volgende stop, om de hoek zit 'De Curiosahal' . Ross, de uitbater van de Curiosahal, kennen we van de markt op de Binnenrotte in Rotterdam, waar hij met een opvallende hoge hoed op zijn hoofd zijn waar probeert te slijten. In de Curiosahal kunnen antiekhandelaren plankruimte huren, een soort shop-in-shop concept.

Ross (die eigenlijk Rachid Naguile heet) baalt als we binnenkomen, want hij is net aan het opruimen waardoor het een grote bende is in de winkel. "Zo is het normaal gesproken ècht niet hoor! Meestal is het hier keurig aan kant. Kunnen jullie niet een andere keer komen filmen?" Helaas Ross, maar we komen vast nog wel eens terug, want er is van alles te zien. Uw verslaggeefster heeft een oogje op een antiek koekblik van Van Melle, maar het is een collector's item, een limited edition (lees: peperduur).

Uiteindelijk rijden we naar de buitenste rand van Dordt, naar de kringloopwinkel Opnieuw & Co. Een enorme zaak met twee verdiepingen meubels, kleding, huisraad, LP's, boeken en snuisterijen. Dit is het serieuze kringloopwerk, voor mensen met een smalle beurs. Hoewel, ook hier weten ze wel wat de hippe items waard zijn. Een schattig rood formica tafeltje met vier stoeltjes wordt door Danny afgedaan als 'veel te duur'.

Een grote buffetkast uit de jaren '30 is dan wel weer redelijk geprijsd. Er is een afdeling verlepte koffiezetapparaten, een afdeling medische hulpmiddelen, een hoek met babybedjes, commodes, potjes en luieremmers. Uw verslaggeefster ziet door de bomen inmiddels het bos niet meer en rijdt totaal overprikkeld terug naar Rotterdam. Maar het was wel een heerlijke dag in Dordrecht.