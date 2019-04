Zware mishandeling twee jongens in Bureau Rijnmond

Twee jongens zijn zaterdag 23 maart op de Korte Lijnbaan in Rotterdam zwaar mishandeld door drie andere jongens. In de uitzending van Bureau Rijnmond wordt donderdag aandacht besteed aan deze zaak. De politie vraagt hulp van het publiek bij het opsporen van de dader.

Wat de aanleiding is geweest van de mishandeling is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, zijn de beelden van de drie verdachten.

Daarnaast worden in Bureau Rijnmond onder andere beelden getoond van een overval en een beschieting van een woning.

Overval

De overval was op een fastfoodrestaurant aan de Teilingerstraat. Daar kwamen drie mannen binnen met een mes, een hamer en een vuurwapen. De buit was echter 0 euro. De overvallers kozen namelijk het hazenpad toen een medewerker hen een mes ‘liet zien’.

Beschieting woning

Aan het Drionpad in Rotterdam werd tot twee keer toe dezelfde woning beschoten. Er raakte niemand gewond, maar dat wil niet zeggen dat de politie niet heel graag de verdachte(n) oppakt. Er zijn beelden van de dader(s).

Inbraak

Een hardloper zag woensdagmiddag 27 maart iemand inbreken bij een auto. Toen de 28-jarige man er iets van zei, werd hij neergestoken. De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld en al met verschillende getuigen gesproken.

