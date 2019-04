Waterbus meest gewaardeerde openbaar vervoer

Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer die donderdag bekend is gemaakt.

De Waterbus fungeert als een soort bus op het water, met een vaste dienstregeling, meerdere haltes en inchecken met een OV-chipkaart om van A naar B te komen in bijvoorbeeld Rotterdam, Dordrecht of Heijplaat.

Vooral de beleving van het reizen met de waterbus doet het goed. “Dat is de karakteristiek van het varen”, erkent Schippers. “Met je hoofd in de wind op het achterdek na een lange dag werken, dat brengt toch een stuk ontspanning met zich mee. Het is toch een andere manier van naar je werk of naar school gaan.”

Informatie

Verbetering is er altijd mogelijk: de reizigers die de vragenlijsten hebben ingevuld onderweg, hebben onder meer aangegeven dat het qua informatievoorziening nog wel beter mag, bijvoorbeeld bij vertragingen.

Het wachten op de halte aangenamer maken is ook een van de punten waar de Waterbus nog aan werkt. Wifi op de halte bijvoorbeeld. Het bieden van overstapinformatie is inmiddels al geregeld.

Of er meer verbindingen of haltes toegevoegd gaan worden aan de dienstregeling is nog niet duidelijk: dat is volgens Schippers afhankelijk van bijvoorbeeld woningbouw of het vestigen van bedrijven langs de waterkant.

Tevredenheid

De Randstadrail doet het ook goed: met 0,3 punten hoger is het een van de grootste stijgers.

Het busvervoer op de Friese Waddeneilanden (8,4) en het stadsvervoer Leeuwarden (8,2) staat op de tweede en derde plek als het gaat om het beste openbaar vervoer. In de bus, tram, metro, ferry en regionale trein geeft bijna 88 procent van de reizigers een 7 of hoger.

Meer dan 100 duizend mensen hebben meegewerkt aan het onderzoek en tijdens hun reis een vragenlijst ingevuld.