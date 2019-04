Sleepboten van Svitzer aan de kant om betalingsachterstand

In 2013 kwam Svitzer financieel in zwaar weer terecht. Werknemers maakten gemiddeld 8,5 uur per week meer dan dat ze werden betaald. Van de werknemers hoeft Svitzer niet de hele achterstand in één keer uit te betalen, maar ze willen duidelijke afspraken over het dichten van de betalingsachterstand.

Daarom bleven de sleepboten van Svitzer van 18:00 uur tot middernacht aan de kant liggen.

Svitzer Euromed is een dochteronderneming van de Deense multinational Maersk.