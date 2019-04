Man botst met auto op pijler van viaduct Barendrecht

Bij een ongeluk in Barendrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een 26-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Hij knalde met z'n auto tegen een pijler van een viaduct op de Carnisser Baan.

Agenten die arriveerden, roken een alcohollucht. De bestuurder probeerde nog op de plek van de bijrijder te gaan zitten. Dit mislukte, omdat zijn voet bekneld zat.

De brandweer heeft de man uit z'n auto gehaald. Daarna is hij door een ambulance naar het Maasstad Ziekenhuis gebracht.

Daar bleek dat de man beenbreuken had. Ook is een bloedproef afgenomen. De uitslag is nog onbekend. In het voertuig werden ook lachgaspatronen gevonden.