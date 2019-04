Dordtse burgemeester bezoekt Dordrecht... in Zuid-Afrika

De twee steden hebben sinds 2006 een stedenband en daarom is burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht met een delegatie op bezoek in Dordrecht in Zuid-Afrika.

Dordrecht in Zuid-Afrika staat binnen Zuid-Afrika relatief onder aan de ladder wat armoede betreft. Er is geen middelbaar onderwijs en op basisscholen zijn nauwelijks moderne voorzieningen. Ruim driekwart van de inwoners heeft geen betaald werk. "Daar zullen die mensen zelf iets aan moeten doen, maar daar hebben ze hulp bij nodig", zegt Kolff op Radio Rijnmond.

Samenwerking

Dordrecht en Dordrecht werken samen aan ontwikkelingsprojecten rond onder meer onderwijs, ondernemerschap en gezondheidszorg.

"Het is apart om in een stad te zijn die hetzelfde heet, maar dan bijna 10 duizend kilometer verderop", vertelt de burgemeester. "De eerste banden dateren van tachtig jaar geleden, toen waren er briefwisselingen, of is de naam gebruikt en het wapen mocht worden gebruikt."

Achterstand

Kolff is in Dordrecht om projecten te bezoeken. Een aantal kleine ondernemers kon met hulp van de stedenband een bedrijf starten, zoals een garage en een fotowinkel. Er zijn nu ook scholen die internet hebben dankzij de stichting en een zogenaamde 'soup kitchen' maakt drie keer per week een maaltijd voor een hele wijk.

Toch raakt de economische achterstand de Dordtse burgemeester: "Ik zag de achterkant van een school waar zogenaamd de sanitaire voorzieningen zijn. Daar zou ik m'n eigen kind niet naartoe willen sturen."

"Je ziet dat mensen er wel iets van proberen te maken", zegt Kolff. "Er zijn stedenbanden die wat meer wederkerig zijn. Daar moeten we eerlijk over zijn."

Donderdag bezoekt de delegatie een ziekenhuis en een verzorgingstehuis.