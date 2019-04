Liveblog teruglezen: verdachte dodelijke steekpartij Rotterdam-West voor de rechter

Een 30-jarige Rotterdammer staat donderdag opnieuw voor de rechter, omdat hij verdacht wordt van het doodsteken van een 47-jarige man in Rotterdam-West in juni 2017. De man stond in november vorig jaar ook al voor de rechtbank. Toen werd de zaak uitgesteld, vanwege een nieuwe verklaring van de verdachte.

Volgens de advocaat zou de nieuwe verklaring reden zijn tot nieuw onderzoek van deskundigen. Het slachtoffer werd op klaarlichte dag in een woning aan de Joost van Geelstraat neergestoken. Hij rende naar buiten en zakte tussen de geparkeerde auto's in elkaar. Agenten troffen de verdachte verstopt aan in de buurt.

Eerder heeft de verdachte gezegd dat hij in een worsteling met het slachtoffer had gestoken. Nu zou hij willen verklaren dat hij boos was geworden, 'om wat hem in bed was aangedaan.'