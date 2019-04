Fruitteler besproeit appeltjes voor de vorst

De dertien hectare appel- en perenbomen van Kees van de Water in Ooltgensplaat staan mooi in de knop. Maar de aanstaande bloesem loopt gevaar door de dreigende nachtvorst. Daarom heeft de teler zijn sproeiers aangezet.

"Door een laagje water op de bloesem te spuiten krijg je ijsvorming en dat ijs geeft stollingswarmte aan de bloem, zodat de bloem intact blijft", legt hij uit.

Het kost hem niet veel extra geld, maar het is spannend of het goed blijft gaan en daarom blijft Van de Water er tijdens het sproeien bij. "Als de pomp kapot gaat of de watertoevoer stopt door schelpen of takjes, dan krijg je het omgekeerde effect. Dan vriest het droog en wordt de warmte juist aan de bloem onttrokken." Met de quad rijdt hij het hele perceel rond om de beregening in de gaten te houden.

Afgelopen zomer was de fruitoogst heel goed. Dat is niet in ieders voordeel, omdat de prijs dan zakt vanwege het grote aanbod. Van de Water hoopt dat andere landen meer last van vorst hebben dan hij, zodat hij een goede prijs kan vragen voor zijn appels en peren.

Heel veel zorgen maakt de fruitteler zich niet. "Zo erg is het ook niet, het is nu een jaartje slecht, hopen dat het komende jaren weer goed gaat. Voorlopig zie ik het allemaal nog wel zitten."