RTV Rijnmond en AD doen samen onderzoek naar energietransitie

Wat kunnen inwoners van hun gemeente verwachten als het gaat om advies, subsidies en hulp bij bijvoorbeeld het plaatsen van laadpalen? Welke plaats doet het meest haar best om bewoners wegwijs te maken in grote of kleine maatregelen om energie te sparen of juist op te wekken?

De redacties van RTV Rijnmond, AD Rotterdams Dagblad en AD De Dordtenaar/Rivierenland gaan op projectbasis onderzoek doen naar de energietransitie in de regio's Rotterdam, Dordrecht en Rivierenland. Welke projecten zijn er al? Wat zijn de ambities? Wat doet het bedrijfsleven? Maar ook: wat kunnen de bewoners zelf doen? En welke kosten zijn daaraan verbonden? Waar komt sowieso de rekening te liggen?

De resultaten worden in verschillende vormen worden: in de krant, online, video en met interactieve tools. Met onze lezers, kijkers, luisteraars en volgers als middelpunt. Als aftrap starten RTV Rijnmond en AD Rotterdams Dagblad met een brede enquête onder gemeenten, wooncorporaties en energiemaatschappijen in onze regio en de provincie Zuid-Holland. Het komend jaar gaan we geregeld over dit onderwerp berichten.

De hoofdredacties van AD en RTV Rijnmond benadrukken dat hun redacties elkaar dagelijks blijven beconcurreren op journalistieke onderwerpen en thema's. "Maar dit onderwerp is voor ons een mooie gelegenheid om eens verder te kijken", zegt Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio. "Het staat vol in het maatschappelijke debat, zeker in industrierijke gebieden als rond Rotterdam en Dordrecht. Samen kunnen we bij dit project iets doen waar we ieder afzonderlijk niet zo snel aan toe zouden komen. Dit moet journalistiek mooie producties opleveren, dat is het uitgangspunt van ons beiden. En los hiervan zullen we natuurlijk ook onafhankelijk van elkaar over deze thema's berichten."

Ib Haarsma, hoofdredacteur RTV Rijnmond: "In het huidige krachtenveld is het goed om af en toe de journalistieke krachten te bundelen en het lef te hebben om over je eigen schaduw heen te springen. RTV Rijnmond en AD doen dat in dit belangrijke dossier. Ik kijk uit naar deze samenwerking omdat het uiteindelijk één van de belangrijkste taken van de journalistiek ondersteunt: de waakhondfunctie."