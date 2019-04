Arrestatie schietende bumperklever

Een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op de A20, is aangehouden. Vorige week besteedden we in Bureau Rijnmond aandacht aan deze zaak.

Zaterdagochtend 1 december wordt een bestuurder van een auto, die zich keurig aan de verkeersregels houdt, lastig gevallen door een Volkswagen Up. Ook wanneer hij de afrit Schiedam neemt, blijft de bumperklever hem irritant volgen. Als de man even bij een verkeerslicht stilstaat, wordt hij vanuit de Volkswagen Up beschoten. Hij wordt op een haar na niet geraakt. In de auto zaten twee mannen. Het onderzoek gaat dus door.