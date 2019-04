VVD Rotterdam wil 'bezorgaso’s' aanpakken

"Ze rijden door rood, over stoepen en ze rijden Rotterdammers van hun sokken. Dit roekeloze rijgedrag zorgt niet alleen voor veel irritatie, maar ook voor ongevallen en slachtoffers", zegt de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans in de gemeenteraad. Daarom dient de partij een plan in om maaltijdbezorgers aan te pakken.

Zo wil de partij dat de politie bij een verkeersovertreding door een maaltijdbezorger ook het restaurant registreert, en dat bij drie registraties in een jaar het restaurant door de gemeente wordt verplicht op eigen kosten een cursus Verantwoord Rijgedrag te laten doen.

Als het restaurant er daarna nog niet van leert, zou de burgemeester moeten ingrijpen, zodat het restaurant niet meer mag bezorgen. Ook wil Karremans in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging een pilot ‘verantwoord rijgedrag’ opzetten. Daarbij kunnen maaltijdscooterbezorgers te leren hoe zij op een verantwoorde manier kunnen bezorgen. "Liever een lauwe pizza, dan een onveilige stad", besluit Karremans.

PvdA-raadslid Kevin van Eikeren wijst in een reactie op de arbeidsmisstanden die er zijn bij bezorgdiensten als Deliveroo en Ubereats. "Bezorgers verdienen een halve euro per bezorging. Ze worden in een snelkookpan gedrukt. Dan krijg je krankzinnig rijgedrag", aldus het raadslid.

De initiatiefnota van de VVD wordt later in de gemeenteraad besproken. Dan zal blijken of er steun is voor de voorstellen.