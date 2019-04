Meerderheid Rotterdamse raad wil metroverbinding Noord-Zuid onderzoeken

De gemeenteraad van Rotterdam wil dat er een nieuwe verbinding komt over de Maas tussen de Esch en Feijenoord. En er moet nadrukkelijk gekeken worden naar een metroverbinding.

Donderdag wordt door D66 en PvdA daarover een motie ingediend in de gemeenteraad, maar nu al is duidelijk dat een meerderheid van de raad er voorstander van is om een metroverbinding als serieuze optie te laten onderzoeken.

Volgens de gemeenteraad is een nieuwe metrolijn tussen Noord en Zuid het meest toekomstbestendig en duurzaam, met minder auto's en meer ov.

Ook willen D66 en PvdA het tempo opschroeven: "Wij willen dat Rotterdam vaart maakt met de nieuwe oeververbinding. Rotterdam heeft een nieuwe Noord-Zuid verbinding hard nodig om te voldoen aan de vervoersvraag van 2035."