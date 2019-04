Kroegen Meent en Witte de Withstraat mogen vanaf mei langer open

Horecaondernemers in de Witte de Withstraat en de Meent mogen vanaf volgende maand een uur langer openblijven, tot 03:00 uur 's nachts. Die proef kondigde burgemeester Aboutaleb donderdag aan. De gemeenteraad sprak op initiatief van D66 en de VVD over de balans tussen het nachtleven en bewoners.

"Wij hebben het initiatief genomen voor dat uurtje erbij", legde Aboutaleb uit. "Dat vraagt veel van de capaciteit van politie en van de bewoners. We moeten die bewoners ook niet wegjagen uit het centrum. Het gaat om een balans tussen bewoners en uitgaanspubliek."

Daarom wil Aboutaleb een onafhankelijk persoon aanstellen die het gesprek aangaat tussen horecaondernemers en bewoners, om de overlast zo klein mogelijk te houden, maar het nachtleven wel te laten floreren. "Er is nauwelijks uitgaansleven in Rotterdam-Zuid. Ik wil wel verder kijken naar uitgaan in Rotterdam, dat hoeft niet alleen in de Witte de Withstraat en de Meent."

VVD en D66 maken zich zorgen om het uitgaansleven in Rotterdam en met name op het Stadhuisplein. Met de komst van woningen zijn ondernemers bang hun tent te moeten sluiten, vanwege geluidsoverlast. Het gaat onder meer om de Skihut en Get Back. Die clubs hebben een tijdelijke vergunning gekregen, die de burgemeester zou kunnen intrekken.

"Er is geen sprake van dat ik de horeca op het Stadhuisplein weg wil hebben", zegt Aboutaleb stellig. "Daarom heb ik ook een vergunning afgegeven. Samen met wethouders gaan we kijken wat we kunnen doen. De exploitatie kan gewoon doorgaan."

Raadslid Leewis van GroenLinks vroeg zich af waarom de huizen niet beter beschermd zijn tegen geluidsoverlast. "Hoe kan het dat bewoners last hebben van horeca? Is er wel genoeg geluidswering binnen de woningen?"