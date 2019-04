OM eist 8 jaar cel en tbs tegen verdachte fatale steekpartij

Justitie heeft acht jaar cel en tbs geëist voor een fatale steekpartij in Rotterdam West. Het slachtoffer was een 47-jarige bewoner van de Joost van Geelstraat.

Verdachte Jeroen O. heeft bekend. Hij verbleef sinds enkele dagen bij het slachtoffer. Hij zou boos zijn geworden omdat de man seks met hem wilde.

“Ik ben daar niet van. Ik heb eerst zijn keel dichtgeknepen en later een mes uit mijn rugzak gehaald en gestoken”, verklaarde Jeroen O.

Het slachtoffer was bloedend de straat opgelopen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De verdachte werd in de bosjes van de achtertuin aangetroffen.



Motief

Justitie heeft twijfels aan zijn verhaal. “Ze sliepen al een paar dagen bij elkaar in bed en vrijwel zeker hebben ze seks gehad in een Rotterdamse seksbioscoop.” Het OM vermoedt dat Jeroen O. boos was omdat hij uit de woning in de Joost van Geelstraat werd gezet.

De verdachte had geen eigen woning en geen werk. Hij had eerder langere tijd bij zijn oom gewoond. Daar had hij vier gouden ringen gestolen: een feit waar hij donderdag ook voor terechtstaat.

Kans op herhaling bij stiefvader

Deskundigen zien een ‘psychopathologische stoornis’ bij de man. Er bestaat reëel gevaar op herhaling en dan met name naar de stiefvader van Jeroen O. toe. Eerder heeft hij verklaard boos te zijn op zijn stiefvader, omdat hij door hem zijn moeder niet meer mocht zien.

Donderdag voegde hij daar nog aan toe: ”Hij heeft mijn vader bespot, omdat die zelfmoord heeft gepleegd.” Over de wraakgevoelens naar zijn stiefvader: ”Ik zit hier nu omdat ik iemand heb gedood die het niet verdiende. Ik had het mijn stiefvader meer gegund.”

De Rotterdammer wil zelf ook behandeld worden en zegt tbs te accepteren.

Woedende familie

De zus van het slachtoffer hield een emotionele slachtofferverklaring in de rechtszaal. “Waarom heb je dit gedaan? Waaróm? Je bent een monster en verdient de hoogste straf.”

Toen Jeroen O. tijdens een pauze naar het arrestantenverblijf liep, kreeg hij verwensingen en een bedreiging naar zijn hoofd. Hij overwoog daarom even om niet terug te keren in de rechtszaal.

De familie verwijt hem ook dat hij zich na het steken had verstopt en geen hulp had gehaald. Donderdagmiddag houdt de advocaat van Jeroen O. zijn pleidooi. De rechter in Rotterdam doet vermoedelijk over twee weken uitspraak.