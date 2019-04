Vrolijke robotbeer eet bedpannen en handschoenen

Hoe zorg je ervoor dat medisch afval niet in het oppervlaktewater terechtkomt? Het Erasmus MC heeft sinds de verbouwing afgelopen jaar ingezet op een gesloten systeem waarin water wordt gezuiverd en afval kan worden hergebruikt.

Daarbij wordt het ziekenhuis geholpen door een beertje dat met een stamper flink tekeer gaat tegen een drol. Met zo'n beer kom je er wel.

In de achtste aflevering van De Stand van ons Water kijken we naar verschillende manieren waarop de vervuiling van het oppervlaktewater wordt tegengegaan. Voorkomen is immers beter dan genezen.