Oorlogsveteraan mist hulphond Bam Bam na inbraak

In Numansdorp wordt hard gezocht naar hulphond Bam Bam. Het gaat om een hond van een oorlogsveteraan met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Het dier is mogelijk meegenomen bij een inbraak toen zijn baasje in het ziekenhuis lag.

De eigenaar woont op een woonboot in de Veerhaven in Numansdorp. Twee weken geleden werd de man ziek en werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bam Bam bleef achter op de boot. Toen familie dit hoorde en voor de hond kwam zorgen, bleek dat er was ingebroken en dat de viervoeter weg was.

“Alle aanwijzingen duiden erop dat Bam Bam meegenomen is”, meldt de organisatie Dogsearch Nederland. Verdere details worden niet buiten gebracht. “Dit omdat het politieonderzoek nog loopt.”

Via oproepjes op internet hopen familieleden en vrijwilligers meer informatie te krijgen over de verdwijning van Bam Bam. “Het is een PTSS-hond en dus zeer belangrijk voor zijn baasje”, zegt Dogsearch-vrijwilliger Marianne.

Het gaat om een kruising tussen een mastiff en de Engelse buldog. Het mannetje is twee jaar oud.