Blok bespreekt aanhouding moeder en baby

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft in een gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu de zaak besproken van een Rotterdamse vrouw die met haar vijf maanden oude baby vast wordt gehouden in Istanbul.

"Ik vindt het heel zorgelijk dat een moeder met een jong kind gevangen zit", zei Blok. "We gaan de zaak zorgvuldig volgen." Hij heeft zorgen over de rechtstaat in Turkije.

De 31-jarige vrouw uit Rotterdam is vrijdag na een korte stedentrip met haar dochtertje in Istanbul aangehouden. Ze wordt bijgestaan door een Nederlandse advocaat en krijgt consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade in Turkije.

De Turkse bewindsman wilde er niet op ingaan. Hij zei zich niet met de rechtsgang te willen bemoeien. Hij gaat er wel voor zorgen dat de echtgenoot van de vrouw toegang tot haar krijgt. Dat werd eerder geweigerd. De familie maakt zich zorgen over de baby, omdat die een infectie heeft aan de luchtwegen en van de cipiers geen medicijnen zou mogen ontvangen.

De vrouw was van 2015 tot 2016 covoorzitter van de Koerdische organisatie DemNed, de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland. Volgens de Turkse autoriteiten is deze groep gelieerd aan de Turkse PKK. De vrouw bezocht sinds 2016 al minstens vier keer Turkije en is toen nooit aangehouden.

Er zijn nog twaalf Turkse Nederlanders die Turkije niet mogen verlaten of vastzitten. Zij werden aangehouden in de tijd na de mislukte staatsgreep van 2016. Blok heeft de Turkse minister laten weten dat hij een "eerlijke rechtsgang verwacht" en dat ze consulaire bijstand mogen ontvangen.