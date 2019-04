Onderzoeksraad: groot en vermijdbaar risico voor personeel Shin-Etsu

Bij de lekkage bij Shin-Etsu in de Botlek in Rotterdam waarbij vinylchloride vrijkwam in augustus 2016 heeft het personeel groot én vooral vermijdbaar risico gelopen.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid .

Het terrein van Shin-Etsu ligt op nog geen twee kilometer afstand van Geervliet. Bij het incident op 23 augustus 2016 kwam vier uur lang de brandbare en kankerverwekkende stof vinylchloride vrij. De lekkage was ontstaan doordat tijdens werkzaamheden aan een niveaumeter onbedoeld een opening ontstond in de daaraan gekoppelde opslagtank en de giftige stof vrij kon komen.

Volgens de onderzoeksraad had het niet mogen gebeuren. Er bleek sprake te zijn geweest van galvanische corrosie: de materialen van de tank waren aangetast. Shin-Etsu had dat moeten constateren en had er onderzoek naar moeten doen. Daarbij had direct het werk aan de opslagtank stilgelegd moeten worden.

Bovendien was het bedrijf onvoldoende voorbereid op een lekkage van vinylchloride: volgens de onderzoeksraad was daarvoor geen scenario of noodplan voorzien.

Dat heeft er mede voor gezorgd dat de technici die aan de tank werkten en het overige personeel groot risico hebben gelopen. Bovendien bleek uit het onderzoek van de onderzoeksraad dat de technici niet specifiek waren opgeleid voor het werk en ook geen werkinstructie hadden gehad voor de werkzaamheden die ze verrichten toen de lekkage gebeurde. Zo zijn de technici zonder passende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals adembescherming aan het werk gegaan.

Volgens de onderzoeksraad kan verwacht worden dat de veiligheid van technici en omgeving gewaarborgd is, ook door goede opleiding en werkinstructies. Dat is bij Shin-Etsu niet gebeurd een kleine 2,5 jaar geleden.