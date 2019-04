Rechter hekelt sluitingsbeleid burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb heeft Club BLU in 2018 onterecht voor een langere periode gesloten. De eerste sluiting voor drie maanden was gezien de eerdere incidenten begrijpelijk. Voor de verlenging in april had Aboutaleb naar alternatieven moeten zoeken. Dat stelt de rechtbank Rotterdam.

De rechtbank schrijft in het vonnis: "Het beschermen van de openbare orde en veiligheid in een horecagelegenheid is uiteraard van groot gewicht, maar sluiting van een horecagelegenheid is een ver strekkend middel met grote financiële gevolgen voor de exploitant dat daarom alleen moet worden toegepast als er geen andere, minder ver strekkende maatregelen mogelijk zijn.''

"Hoewel de rechtbank zich realiseert dat de burgemeester zich daarvan bewust zal zijn, dient te voorkomen worden dat door dreiging met of toepassing van geweld steeds wordt bereikt dat een horecagelegenheid voor lange tijd wordt gesloten."

Club BLU werd kort voor Kerstmis 2017 door burgemeester Aboutaleb gesloten . Hij deed dit na vier incidenten. Er werd een handgranaat neergelegd, een vuurwerkbom gegooid, kreten op het pand gekalkt en met een automatisch wapen op de deur geschoten.

De burgemeester verlengde eind januari de sluiting voor drie maanden . De eigenaar van Club BLU stapte naar de rechter , maar die stelde Aboutaleb in het gelijk.

Politie

Eind april verlengde de burgemeester de sluitingstermijn nog eens met drie maanden. Dat deed Aboutaleb onder meer op basis van informatie van de politie. De politie was nog bezig met een onderzoek naar de herkomst van de dreiging. In de rapportage schreef de politie dat er geen garantie kon worden gegeven voor de veiligheid van personeel en bezoekers.

Maar volgens de rechter kan de uitbater van geen enkele openbare gelegenheid dat garanderen. Ook waren er sinds december 2017 bij Club BLU geen nieuwe incidenten geweest. Daarnaast had de exploitant extra beveiligingsmaatregelen genomen. Daarom had de burgemeester extra moeten motiveren waarom sluiting de enige juiste maatregel was. Zoals blijkt uit de stukken en op de zitting heeft de gemeente niet kunnen uitleggen waarom er geen aanvullende maatregelen zijn genomen, zoals de inzet van extra politiebeveiliging.

Uiteindelijk ging Club BLU door een uitspraak van de rechter in juni 2018 weer open. Sindsdien zijn er geen nieuwe incidenten, zoals in december 2017, gebeurd.



Burgemeester Aboutaleb heeft sindsdien dezelfde besluiten genomen bij andere horecagelegenheden die met geweld zijn bedreigd. Meerdere shishalounges, zoals Villa Blanca en Mon Ami , zijn om dezelfde reden gesloten. De winkel Souvenirtje aan de Schiedamseweg is ook dicht nadat er handgranaten werden geplaatst.

Eerder floot de rechter de burgemeester terug na het sluiten van Club Vie en Café Playa.