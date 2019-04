Aboutaleb: Zorgelijk dat Rotterdamse in Turkije is aangehouden

Burgemeester Aboutaleb gaat in gesprek met minister Blok van Buitenlandse Zaken om te kijken wat er gedaan kan worden voor de Nederlandse vrouw uit Rotterdam die met haar dochtertje van vijf dagen vastzit in Turkije.

De vrouw wilde na een bezoek aan Istanbul terugvliegen naar Nederland, toen ze op de luchthaven werd aangehouden. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. "Ik heb begrepen ze verdacht wordt van banden met de PKK", zegt Aboutaleb.

"Zelf kan ik niet zoveel doen, maar ik vind de situatie zorgelijk. Ik ben woensdag geïnformeerd door de Rotterdamse politie.’’ Ook sprak Aboutaleb met de Nederlandse ambassadeur in Turkije, die nu in Nederland is. Hij houdt contact met minister Blok. "Ik wil weten hoe Blok er tegenaan kijkt en kijken wat er voor haar gedaan kan worden."

Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan

Een vrijwilliger van Demned (de Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland), die uit angst anoniem wil blijven, zegt niet verrast te zijn over wat er nu gebeurt. "Turkije doet dit natuurlijk al jaren. Mensen worden vastgezet op het moment dat zij anders denken dan de Turkse regering wil. Er is al jaren een strijd gaande, zeker als het gaat om Koerden. Turkije probeert de Koerden te criminaliseren en dit is daarvan een voorbeeld."

De vrijwilliger maakt zich grote zorgen om de jonge moeder en haar kind: "De omstandigheden zijn slecht, vooral als het om politieke gevangen gaat.’’ De baby, die een infectie heeft aan de luchtwegen, zou van de cipiers geen medicijnen mogen ontvangen. ‘’De echtgenoot mag zijn vrouw en kind niet zien. Er worden in dit geval mensenrechten geschonden. Dit kan gewoon echt niet."

De Rotterdamse was van 2015 tot 2016 covoorzitter van DemNed. Als vertegenwoordiger van de Koerdische gemeenschap in 2015 en 2016 was ze betrokken bij gesprekken tussen burgemeester Aboutaleb en verschillende Turkse en Koerdische groepen in de stad. "Als het iets te maken heeft met die gesprekken heb ik er ernstige bedenkingen bij, maar ik wil eerst luisteren welke argumenten Turkije heeft voor de aanhouding", aldus Aboutaleb.

De vrijwilliger is zelf al in geen jaren naar Turkije geweest. De angst overheerst. ‘’Het feit dat Nederlanders bang moeten zijn om naar Turkije af te reizen, zegt natuurlijk wel iets over de huidige situatie daar. De lange arm van Ankara strekt zich tot de Nederlandse burgers. Die worden beperkt in hun vrijheid hier in Nederland, uit angst om in Turkije vervolgt te worden. De grote vraag is wat Nederland of Europa hier aan gaat doen. Want, waar ligt de grens? Hoe ver mag Turkije gaan?’’

De familie van de vrouw is heel actief in gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken en advocaten. Voor de veiligheid willen ze de naam van moeder en kind uit de media houden.