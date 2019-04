Hardloper door oog van de naald

Eén opmerking heeft een 28-jarige hardloper bijna het leven gekost. Hij vraagt aan een autokraker wat hij aan het doen is. De man draait zich om en steekt het slachtoffer in de hartstreek, waarna hij op de intensive care beland. Gelukkig is hij aan de betere hand. Vorige week werd er in Bureau Rijnmond al aandacht aan besteed, maar de dader is nog spoorloos.