Woning in rustige buurt tweemaal beschoten

Zijn het twee verschillende personen of is het dezelfde man, die een woning in Rotterdam-Schiebroek beschiet? Oordeel zelf aan de hand van de beelden.

’s Nachts op dinsdag 12 februari, als de bewoners liggen te slapen, wordt de woning aan het Drionpad voor het eerst beschoten. Op zondag 17 februari rond 4.15 uur gebeurt het voor de tweede maal. De bewoners zijn dan in het buitenland, maar een buurman hoort de schoten en meldt het een dag later aan de politie.

Over het motief tast de politie in het duister. Ook is de politie nog op zoek naar een persoon, die hen na de eerste schietpartij op 13 februari belt. En wie herkent de dader of daders, of heeft andere belangrijke informatie?

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.