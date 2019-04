Half miljoen sigaretten gevonden in Dordrecht

Nepkleding, geld en maar liefst 500 duizend sigaretten zijn woensdagavond gevonden in een kelderbox aan het Frida Katz-erf in Dordrecht. Er zijn vier personen aangehouden.

Het gaat om drie mannen van 25, 29 en 33 jaar en een vrouw van 26 jaar. Drie van hen komen uit Dordrecht, de vierde uit Voorburg.

De politie kwam de spullen op het spoor na een melding van een getuige die had gezien dat er mannen heen en weer liepen met dozen bij de kelderboxen.

Direct na de melding werden twee personen aangehouden die ervandoor wilden gaan. In een kelderbox lagen sigaretten en tabak. In een auto van de twee verdachten was geld gevonden.

Bij onderzoek in twee woningen werden de andere twee aangehouden en is er nog meer geld en sigaretten gevonden. In totaal gaat het om ruim 500 duizend sigaretten en ongeveer 13 duizend euro aan contant geld.

Er wordt onderzocht waar de sigaretten vandaan komen.