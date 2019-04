Oud-docent Lucasschool ontkent misbruik leerlingen

De man werd in januari aangehouden nadat de vader van een meisje aangifte deed. Door de publiciteit daarover meldde zich de moeder van een tweede leerlinge.

Justitie besloot vervolgens nog een derde zaak erbij te betrekken, die al eerder speelde, in 2012. Destijds zag justitie onvoldoende bewijs voor vervolging.



Donderdag was een korte zitting op de rechtbank in Rotterdam. De 51-jarige verdachte was zelf niet aanwezig. Advocaat Duijvelshoff: “Hij kon het niet aan, want hij heeft het psychisch zeer moeilijk.”

De man had vlak voor zijn aanhouding een huis gekocht. Dat is inmiddels verkocht, omdat de woning vlakbij de Lucasschool ligt.



Advocaat Duijvelshoff had gevraagd zijn cliënt vrij te laten, omdat hij stellig ontkent. “Als hij op vrije voeten is, kan hij ook zijn huwelijk proberen te redden.”

Maar de rechter wees dat af. De oud-docent blijft dus vastzitten. Op 27 juni wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld.